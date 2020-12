Franco Ordine: “Il Frosinone ha dato una lezione ai furbetti del Napoli (tranne Gattuso)”

Dopo il tweet di ieri, Franco Ordine ha espresso il proprio pensiero anche su Il Giornale. Il Frosinone di Nesta ha giocato a Pordenone nonostante i 14 calciatori positivi, non ha chiesto di rinviare la partita.

Segnalazione speciale per il Frosinone di Nesta che con 14 positivi non chiede all’asl alcun rinvio e gioca la partita col Pordenone pareggiandola. A dimostrazione che i cattivi esempi possono essere ignorati

Bisogna stringere la mano al Frosinone e a Nesta per la lezione che hanno dato ieri al collegio di garanzia del Coni, e per esso al Napoli calcio (a esclusione di Rino Gattuso, il quale, è bene segnalarlo, insieme con la squadra, quella partita del 4 ottobre voleva giocarla, ndr) in materia di rispetto del protocollo anti-Covid licenziato dall’Uefa e adottato dal calcio italiano.

Ordine scrive che il Frosinone non ha pensato di rinviare la partita per i 14 positivi né tantomeno

di chiedere il rinvio o di rivolgersi a qualche Asl amica per ottenere un provvedimento a copertura della propria scelta unilaterale.

Ordine ricorda anche

l’esempio virtuoso della Casertana in Lega Pro o ancora quello della Reggiana in serie B che è arrivata a Salerno dopo che i dirigenti campani avevano negato loro la possibilità di un rinvio concordato.

Nel Frosinone sono stati registrati 14 positivi, non due come accadde il 4 ottobre al Napoli di De Laurentiis. Ha perciò dovuto schierare in panchina un numero ridotto con due portieri per onorare il calcio, le sue regole e il principio dello sport per il quale le scorciatoie sono il percorso preferito dei soliti furbetti.