Ferlaino: «Non ho mai parlato con Paolo Rossi, fu la Juve a convincerlo a non accettare il Napoli» 

Su Repubblica Napoli smentisce le dichiarazioni della moglie di Pablito. «Letta la notizia sui giornali, la Juventus si dà da fare. Qualcuno lo convince a rifiutare».

Ieri Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha dichiarato in radio che Pablito non accettò il Napoli perché Ferlaino non gli aveva garantito una squadra competitiva per lo scudetto.

Repubblica Napoli ospita oggi la risposta di Ferlaino.

«Una grande palla. Io ho comprato Paolo Rossi ma non ho mai parlato con lui. Ho saputo solo da un giornale che rifiutava».

L’ex presidente continua raccontando il trambusto che scoppiò sui giornali quando si diffuse la notizia dell’acquisto di Rossi da parte del Napoli perché il presidente del Vicenza, Farina, era venuto meno al patto di riservatezza dando la notizia al Corriere dello Sport.

«Letta la notizia, la Juventus si dà da fare. È evidente, vuol riprendersi il giocatore. Qualcuno lo convince a rifiutare. Magari gli si dice che il Napoli non potrà mettere su una squadra di livello. Altra palla. Ma come, se avevo già preso Rossi per una cifra pazzesca? Non capisco».

Ferlaino si era impegnato a pagare 1,5 miliardi e due giocatori: Pin e Pellegrini.

L’allora direttore sportivo del Napoli, Giorgio Vitali, racconta:

«Avevo conosciuto Rossi durante un viaggio in treno. Ragazzo fantastico. Il massimo del centravanti: moderno, spigliato, intuitivo. Ferlaino firma il contratto al Principe di Piemonte e rimaniamo ad aspettare Rossi per fargli firmare il contratto. Da poco è indispensabile il consenso del giocatore per l’efficacia del contratto. La firma contestuale. Deve venire nel giro di due ore, ma non risponde al telefono. Sparisce».