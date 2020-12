Feltri: «Ho amato smisuratamente Maradona. Chissenefrega se si drogava e scopava qua e là»

Anche Vittorio Feltri, su Libero, si esercita su Maradona. Lo hanno fatto tutti. E adesso anche lui. Che si pone al di fuori del coro dei detrattori di Diego.

Maradona e ancora si continua a parlarne in varie forme: chi lo loda incondizionatamente per le sue enormi capacità sportive e chi invece ne sottolinea gli aspetti caratteriali e comportamentali, come se nella vita di un atleta straordinario come lui fossero dettagli importanti.

Racconta che nel 1986 era inviato del Corriere della Sera in Messico e seguì in tribuna Argentina-Inghilterra.

Non mi accorsi che egli avesse fatto gol con la mano e quando me ne resi conto non ebbi nulla da obiettare. Pensai che solo un padreterno quale Diego potesse segnare una rete tanto bella usando l’arto superiore. Una magia.

Ricorda “di aver ammirato Pelè a San Siro negli anni Sessanta, marcato da Trapattoni che non gli fece toccare palla”.

Feltri ricorda:

Non ho mai sentito alcuno denigrare neppure per scherzo il tracagnotto prodigioso, neppure i suoi più accesi avversari. Tra l’altro egli era un uomo generoso, aiutava chiunque, anzitutto i compagni che in confronto a lui erano modesti pedatori.

E ancora:

Ho letto sul mirabile giocatore critiche aspre relative alla sua condotta di individuo scapestrato. Non le condivido, anzi non le prendo sul serio. Perché per me Maradona va giudicato per quello che è stato in grado di fare sull’erba degli stadi, qualcosa di fantastico, o di poetico, e non me ne frega niente se la sera sbandava sotto l’effetto della droga, se scopava di qua e di là, se conduceva una esistenza sregolata.

Ciascuno di noi fa quello che gli garba, pure io ne ho combinate di tutti i colori e non ho il diritto di fare le prediche a un portento che ha emozionato le folle con le proprie gesta. Grazie, Maradona, per l’incanto che hai regalato ai napoletani, e anche a me.