Badoer e i suoi ricordi con Schumacher: «Quando volevo portare suo figlio in motorino, Michael mi lanciò un’occhiata preoccupata»

Sono passati 7 anni dal tragico incidente che ha privato il mondo e tifosi di Michael Schumacher. A 7 anni dalla caduta con gli sci che gli causò l’urto della testa contro la roccia, Schumacher è ancora vivo e continua a lottare. In pochi hanno la possibilità di fargli visita, tra questo Luca Badoer, vecchio collaudatore della rossa e suo stretto amico che non ha voluto tradire la fiducia e rivelare nulla a Libero sulle attuali condizioni del campione

L’amicizia tra Luca e Michael è stata una vera e lunga amicizia, fatta di vacanze e serate in famiglia e festeggiamenti

«Quella volta che festeggiammo in Giappone la sera della gara che gli portò il primo titolo piloti in Ferrari (il 3° di sette vinti in carriera, ndr). Al lato del circuito c’erano l’hotel e il luna park. Con tutto il team abbiamo passato la serata al karaoke cantando anche We Are the Champions dei Queen. Ho i brividi ripensando a quei momenti».