Corsport: Thauvin potrebbe essere il successore di Callejon

Florian Thauvin rientra, di fatto, tra i talenti che conquistano al primo allungo. A giugno prossimo, quando il calcio dovrebbe andare in ferie e prendersi una boccata d’ossigeno, si ritroverà svincolato, a parametro zero, e Giuntoli ha avuto modo di far sapere in giro a chi di dovere che quelli come il francese sono perfetti per il Napoli. C’è una fila così, per Thauvin, e quando si entra in quel cono di luce, il rischio di accecarsi è enorme: parametro zero, vero, però poi ci sono le commissioni agli agenti e contratti che zampillano milioni di euro. Ma Thauvin piace