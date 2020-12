CorSport: Osimhen rientra oggi a Napoli, domani le visite mediche

Atterraggio previsto alle 12. Dopo aver valutato le condizioni generali, i miglioramenti e soprattutto lo stato di riatletizzazione del braccio sarà possibile stilare una nuova tabella

È oggi il giorno previsto per il ritorno a Napoli di Osimhen. Atterrerà in città intorno alle 12, scrive il Corriere dello Sport, di ritorno da Lagos, in Nigeria, dove ha trascorso le vacanze con la famiglia. Domani verrà sottoposto alle visite mediche per valutare la sua condizione.

“Oggi a mezzogiorno, dicevamo, arriverà in Italia, ma il giorno clou è sicuramente domani. Il primo del nuovo anno: Osi andrà a Castel Volturno per partecipare alla prima sessione di lavoro (personalizzato) del 2021, ma soprattutto sarà visitato dal responsabile dello staff medico azzurro, il dottor Raffaele Canonico. Soltanto dopo aver valutato le condizioni generali, i miglioramenti e soprattutto lo stato di riatletizzazione dell’arto interessato sarà infatti possibile stilare una nuova tabella”.

Domani, dunque, sarà più chiaro se il nigeriano potrà restare a lavorare a Napoli o dovrà tornare ad Anversa per continuare la riabilitazione. L’obiettivo del Napoli è il suo recupero per la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus.

E lui? Il Corriere dello Sport scrive:

“Il quadro generale però migliora quotidianamente, e anche lui è molto più sereno”.