CorSport: Napoli-Real Sociedad, Mertens punta. Ballottaggio tra Politano e Lozano

In difesa dovrebbe esserci Maksimovic accanto a Koulibaly. In mediana Zielinski e Bakayoko. Ancora incerta la presenza di Fabian. Gattuso conferma Ospina tra i pali.

E’ il giorno di Napoli-Real Sociedad. Una partita decisiva per il passaggio del turno in Europa League. Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla formazione che potrebbe scegliere Gattuso.

In porta Ospina è in vantaggio su Meret: sarebbe la sua terza partita di fila, a testimonianza del momento di grande forma del portiere colombiano. Davanti a lui ci saranno sicuramente Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. Ancora incerto il compagno centrale del senegalese: secondo il quotidiano sportivo potrebbe esserci Maksimovic al posto di Manolas.

A centrocampo è certa la presenza di Zielinski e Bakayoko, mentre è in corso un ballottaggio tra Fabian Ruiz e Demme, dato che le condizioni dello spagnolo sono ancora da valutare.

In attacco Mertens e Insigne e ancora un ballottaggio, tra Lozano e Politano.

Incerta la situazione della Real Sociedad. Il tecnico Alguacil ancora non sa se riuscirà a recuperare in extremis David Silva e Oyarzabal, alle prese con problemi muscolari e ieri assenti all’allenamento. Il Mago forse riuscirà ad essere in campo, è comunque più certo del compagno.