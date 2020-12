CorSport: Napoli-Real Sociedad, addio turnover di Coppa, Gattuso ne cambia solo tre

Un cambio a reparto rispetto al match contro il Crotone: Maksimovic per Manolas in difesa, Fabian per Demme a centrocampo e Mertens per Petagna in attacco

“Addio turnover di Coppa”, scrive il Corriere dello Sport su Napoli-Real Sociedad. Per la partita del pomeriggio al ribattezzato Stadio Maradona, Gattuso cambierà solo tre pedine del suo Napoli rispetto al match contro il Crotone.

Un cambio per reparto: Maksimovic per Manolas in difesa, Fabian per Demme a centrocampo e Mertens per Petagna in attacco.

Per il resto, tutti confermati. Ovvero: in porta ancora Ospina, in difesa Di Lorenzo e Mario Rui con Koulibaly. La mediana sarà affidata a Fabian e Bakayoko, Zielinski si muoverà tra mediana e trequarti. Lozano e Insigne con il belga Dries in attacco.