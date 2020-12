CorSport: Napoli, gioco piatto, possesso palla sterile, zero invenzioni e ancora meno palle gol

Sono bastati due gol, alla Lazio, “per spedire il Napoli forse più brutto della stagione al tappeto”, scrive il Corriere dello Sport. Adesso, compreso il 3-0 a tavolino contro la Juve, sono cinque le sconfitte della squadra di Gattuso. E quella contro la Lazio è la seconda consecutiva dopo l’Inter.

“Troppe per inseguire lo scudetto e resta la fotografia sbiadita dell’Olimpico. Gioco patto, possesso palla sterile, zero invenzioni e ancora meno palle gol. Mancavano Osimhen, Insigne e Mertens. Hanno costruito poco, quasi niente, Fabian Ruiz e Bakayoko. Pericoloso solo Lozano, finito ko nella ripresa. Scena muta di Politano. Petagna non è stato mai messo in condizione di fare male”.