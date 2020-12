CorSport: Milik, nessuna trattativa aperta per gennaio

Negli ultimi mesi è stato avvicinato da Roma, Juventus, Fiorentina e Newcastle, ma De Laurentiis chiede 18 milioni. Tanti a 6 mesi dalla scadenza.

Il Corriere dello Sport analizza la situazione dei parametri zero in Serie A. Uno di questi è Milik, tesserato con il Napoli, escluso dal campo, ai ferri corti con la Società e a rischio di perdere l’Europeo. Nei mesi scorsi diverse squadre si sono interessate a lui, ma non c’è nessuna trattativa aperta.

“Qualche situazione complicata ce l’ha pure il Napoli, su tutte quella di Milik. Troverà squadra nel mercato di gennaio o andrà via a zero in estate? Negli ultimi mesi il polacco è stato avvicinato da Roma, Juventus, Fiorentina e Newcastle, ma una trattativa aperta non c’è e De Laurentiis chiede 18 milioni. Tanti a 6 mesi dalla scadenza”.