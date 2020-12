CorSport: la Serie A scricchiola per gli infortuni. Solo Fiorentina e Napoli continuano a correre

“Quanti infortuni, la Serie A scricchiola“. Titola così il Corriere dello Sport, facendo la conta degli infortuni registrati nelle squadre impegnate nel massimo campionato italiano.

“Più di 1000 giornate in infermeria o, se preferite, in isolamento fiduciario. Mille e sessantadue per l’esattezza. È il totale dei turni di Serie A saltati (da settembre a oggi) complessivamente da tutti i calciatori messi insieme a causa degli infortuni. Nella stagione 2019-20 si arrivò a 2119. Abbiamo quasi raggiunto il 50% della quota, ma si è giocato solo il 33% del campionato (13 giornate su 38). Qualcosa è andato storto?”.