CorSport: Inter-Napoli, Gattuso preferisce Demme a Fabian. Lozano titolare

Quattro cambi rispetto alla Samp. In porta toccherà ad Ospina. Manolas al fianco di Koulibaly. Bakayoko e Zielinski in mediana. Con il messicano, in attacco, Mertens e Insigne

Contro l’Inter saranno quattro i cambi scelti da Gattuso rispetto alla gara con la Sampdoria. Con un’esclusione eccellente: Fabian Ruiz resterà in panchina, al suo posto ci sarà Demme. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il grande escluso della partita in programma oggi a San Siro con l’Inter sarà Fabian: squadra con Demme dal primo minuto, e dunque con un regista più classico”.

Per il resto, in porta ci sarà Ospina. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, come detto, Demme regista e, con lui, Bakayoko e Zielinski, con il polacco che potrà garantire al Napoli il cambio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

In attacco Lozano, Mertens e Insigne.