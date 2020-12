CorSport: il Napoli è ostaggio dell’ossessione di Gattuso per il 4-2-3-1

La squadra non ha ancora ben chiara la sua natura. Gattuso non l’ha modificato neanche con le sostituzioni, che hanno snaturato i singoli, trascinandoli nel caos

Contro il Torino, ieri sera, solo Insigne ha salvato il Napoli da un’altra sconfitta in campionato. Dopo aver buttato 45’ con la Sampdoria, 70’ con l’Inter e tutta una partita con la Lazio, scrive il Corriere dello Sport,

E ancora:

“Il Napoli non è stata una squadra, non è riuscita a costruire, è rimasto ostaggio di quella ossessione di Gattuso (il 4-2-3-1) , ha palleggiato poco e male, sempre sotto ritmo, ed ha rischiato, sul serio, di farsi male”.

La squadra partenopea non ha ancora capito cos’è.

“Il Napoli non ha ancora ben chiaro quale sia la propria natura e Gattuso ha continuato a soffrire in mezzo al campo, non l’ha modificata, sempre a due, anche con le sostituzioni, che hanno snaturato i singoli, trascinandoli nel caos avvertito da Elmas e Fabian, costretti ad inventarsi una vita da mediano che gli è sconosciuta, non gli appartiene”.