CorSport: i nomi caldi per la fascia sinistra del Napoli, Junior Firpo o Emerson Palmieri

Il mercato del Napoli proverà a ridurre l’organico per tagliare il monte ingaggi e, al massimo, ad arrivare last minute ad un esterno basso che possa dare una mano sulla fascia sinistra. Il Corriere dello Sport dà i nomi dei calciatori seguiti da Giuntoli.

Innanzitutto c’è Junior Firpo, del Barcellona. Ha 24 anni e sta giocando pochissimo.

Poi c’è Emerson Palmieri. Anche lui impiegato poco dal Chelsea, rischia di perdere gli Europei con la Nazionale italiana se non gioca.

“il Napoli è una opportunità, piace a Giuntoli e anche a Gattuso, ma ha costi (contrattuali) elevati. Con il Chelsea i rapporti sono ottimi e nell’estate scorsa sono stati utili per farsi concedere in prestito oneroso (un milione) Bakayoko: dell’eventuale rinnovo del francese si avrà, ovviamente, modo di riparlarne in estate ma se dalla Londra in blues emergesse la possibilità di aggiungere alla chiacchierata anche Emerson Palmieri, il Napoli si lascerebbe stuzzicare dalla tentazione”.