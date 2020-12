CorSport: Az-Napoli, Gattuso fa turnover. Petagna in attacco con Politano

In porta toccherà ad Ospina. In difesa spazio a Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo possibile rilancio di Lobotka e Bakayoko

Oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per l’allenamento, dopo un giorno di riposo. In programma c’è la trasferta in Olanda, giovedì, per affrontare l’Az-Alkmaar. Per l’occasione, scrive il Corriere dello Sport, Gattuso si affiderà ad un turnover intenso.

“In porta potrebbe rivedersi Ospina, candidato già con la Roma ma poi non ritenuto al top in occasione della rifinitura di domenica. In difesa spazio a Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo possibile rilancio di Lobotka e Bakayoko, reduce da un turno di squalifica in campionato. In attacco, insieme con Politano, nuova chance in vista per Petagna. Scalpita anche Elmas”.

Non ci sarà Osimhen.

“L’idea è di non rischiare, certo, ma oggi alla ripresa se ne saprà di più”.