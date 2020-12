Corriere Umbria: Suarez, alla Procura di Perugia ancora nessuna richiesta della giustizia sportiva

Nel trattare il caso Suarez, con le indiscrezioni trapelate dall’audizione in videoconferenza da parte della Procura di Perugia, il Corriere dell’Umbria sottolinea che ancora non è pervenuta alcuna richiesta agli inquirenti, da parte della giustizia sportiva. Queste le parole del quotidiano:

“A proposito di sport, alla Procura di Perugia, dopo l’esecuzione delle recenti misure cautelari, che hanno portato alla sospensione della Rettrice, Giuliana Grego Bolli, del dg, Simone Olivieri e della professoressa Stefania Spina, non è arrivata ancora alcuna richiesta dalla giustizia sportiva, come invece era stato fatto a ridosso delle perquisizioni del 22 settembre scorso quando i finanzieri del comando provinciale di Perugia, guidato dal colonnello, Danilo Massimo Cardone, avevano sequestrato documenti e computer. Le misure cautelari erano scattate dopo quei riscontri. Adesso le prossime tappe saranno in parte scandite dal tribunale del Riesame a cui ha fatto ricorso il dg, Simone Olivieri che, al contrario della Rettrice, Grego Bolli, non si è dimesso. La Procura ha ancora qualche giorno per depositare gli atti prima della fissazione dell’udienza”.