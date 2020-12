Corbo: il Napoli sembra sovrastato dalla sindrome della sconfitta che si porta dentro

Su Repubblica Napoli il commento di Antonio Corbo a Lazio-Napoli. Parlando della squadra di Gattuso scrive:

La difesa è apparsa deconcentrata, con i due centrali che hanno lasciato Immobile solo a realizzare l’assist fornito da Marusic.

Orsato grazia Koulibaly (acciaccato) su Milinkovic, Gattuso dopo poco lo sostituisce. Corbo scrive:

“Se l’arbitro non infierisce non può eccedere in autolesionismo Gattuso, tocca all’allenatore ancora prima che passi un’ora di non gioco mettere a riposo il capitano. Non basta il cambio, se rimangono Mario Rui e Di Lorenzo, i laterali che dividono con la Lazio i meriti del raddoppio“.