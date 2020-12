Chiambretti: «Nel calcio c’è il meglio e il peggio di quel che la realtà ogni giorno ci consegna»

Su La Verità una lunga intervista a Piero Chiambretti. Reduce dal Covid, racconta il suo stato d’animo nei confronti del virus, oggi. Dice di uscire solo per andare in tv.

Del virus dice che è una maledizione divina.

« Credo che il Covid sia una lezione divina. Come è vero che non abbiamo imparato niente . Dopo la prima chiusura immaginavo ci saremmo salutati e aiutati, invece siamo diventati frenetici e più nervosi. Tutti fanno le stesse cose nello stesso modo. La gente è nervosa e ha anche ragione: lavoro perso, figli a casa che non sai dove metterli, cinque persone in 40 metri, con il timore che la nonna si ammali…».

Parla della sua esperienza a Tiki Taka, del calcio.

Racconta che è solo al 60% della trasformazione che ha in mente per il programma.

«Immagino la trasmissione più come un magazine internazionale, con reportage, inchieste, collegamenti, non per forza legati alla partita del sabato e della domenica – che certo seguiamo – ma anche ad altri temi: il virus, l’economia dei club, ad esempio. Ogni piccola rivoluzione – perdoni il termine, so che è esagerato – richiede tempo e sperimentazione. Nove puntate sono poche per un bilancio. E poi il calcio mi sta insegnando tante cose».