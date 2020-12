Cazzullo: l’Italia vinse i Mondiali dell’86 perché era un gruppo d’amici

È quello che emerge dalla lacrime e dai ricordi di Paolo Rossi. Di lui si parla meno che di Maradona perché non si poteva non amarlo

Aldo Cazzullo rivela sulle pagine del Corriere della Sera oggi il vero motivo per cui l’Italia vinse i Mondiali dell’86

quella del 1982 era una vera squadra; ed era un gruppo di amici

È quello che emerge con forza dalla morte di Paolo Rossi, dalle immagini degli ex compagni che portano la bara. Calciatori, spiega Cazzullo, con i quali aveva condiviso solo la maglia della Nazionale e a cui aveva anche soffiato il posto in quel Mondiale. Dalle loro parole emerge la verità di quella squadra e di quel mondiale, si volevano bene. E infatti era impossibile odiare un uomo come Paolo Rossi ed è forse per questo che si è parlato molto di più della morte di Maradona rispetto a quella di Rossi

Perché Maradona, calciatore immenso, è stato un uomo divisivo, amato e odiato, benedetto e maledetto. Odiare Paolo Rossi era impossibile, forse persino per il tassista brasiliano che lo lasciò a piedi. Ogni italiano si è sentito chiamare con il suo nome almeno una volta nella vita, in molti Paesi e per molti estati.