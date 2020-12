Caso Suarez-Juventus, ci sarebbe anche Paratici tra gli indagati

Per ora non c’è ufficialità, ma le notizie provenienti dalla Procura vanno in quella direzione. Cantone aveva chiesto il silenzio sull’inchiesta

Dopo quaranta giorni, la Procura di Perugia – guidata da Raffaele Cantone – ha squarciato il muro di silenzio che aveva chiesto e ha scosso nuovamente il mondo del calcio. Sì, la Juventus si attivò per accelerare l’iter della cittadinanza italiana a Suarez l’ex calciatore del Barcellona che per vestire bianconero avrebbe dovuto essere cittadino italiano.

La Procura ha reso ufficiali i provvedimenti nei confronti dei vertici dell’Università per stranieri di Perugia e dei professori coinvolti nell’esame che – secondo la Procura – sarebbe stato concordato per filo e per segno col club e col giocatore. Club che si sarebbe attivato ai massimi livelli istituzionali.

Ci sono dirigenti juventini indagati. E a Perugia circola con insistenza il nome di Paratici chief football officer del club. Un direttore sportivo, ma anche molto di più. Sarebbe lui il manager bianconero iscritto ufficialmente indagato dalla Procura della Repubblica che sta proseguendo la propria opera per verificare se sussitano altre ipotesi di reato oltre a quelle già rivelate: «rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici».

Cantone aveva chiesto il silenzio perché infastidito da una serie di fughe di notizie che rischiavano di compromettere seriamente l’inchiesta: su tutte, la notizia dell’interrogatorio cui la Procura avrebbe voluto sottoporre Suarez che venne a Perugia a sostenere l’esame.

Per ora, le bocche sono cucite. Nulla è ufficiale, anche se le voci arrivate all’orecchio del Napolista possono essere considerate molto attendibili.