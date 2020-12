Calciomercato.it, la Fiorentina ha avviato contatti per Llorente

Il calciatore spagnolo ha già visitato diverse volte il capoluogo toscano, riscontrando il gradimento della società viola per il trasferimento in riva all’Arno.

Il futuro di Llorente non sembra più essere in azzurro, considerando che è oramai fuori dalla rosa presa in considerazione dal mister Gattuso.Calciomercato.it parla di contatti avviati dalla Fiorentina con il Napoli per l’acquisto dell’attaccante spagnolo

La Fiorentina, secondo il sito di mercato, sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il proprio attacco e starebbe pensando ad un innesto di esperienza per uscire dalle secche della zona retrocessione.

