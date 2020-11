Zielinski: “Non è stato facile giocare, ma mi sento meglio”

Il centrocampista dopo l’amichevole con l’Ucraina: “Sono uscito all’intervallo per non forzare troppo, sono contento di esser tornato in nazionale”

Piotr Zielinski sta cominciando a ritrovare una certa continuità, dopo esser rimasto fermo per tre settimane a causa della positività al coronavirus. Al termine dell’amichevole tra Polonia e Ucraina, ha commentato così la sua condizione.

Non è stato facile giocare, ma mi sento sempre meglio. Sono uscito all’intervallo per non forzare troppo, rispetto la decisione dell’allenatore e sono contento di essere tornato in nazionale.

Il risultato è positivo, ma il gioco ha lasciato un po’ a desiderare. Siamo soddisfatti di aver vinto perché l’avversario è di valore, ma possiamo ancora migliorare. Sarà l’allenatore a decidere il mio ruolo, naturalmente tutti vorrebbero giocare. Personalmente mi sento più a mio agio da centrocampista centrale, mezzala sinistra, ma posso anche giocare esterno quando serve.