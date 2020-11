Zazzaroni: «Il calcio non può piangere miseria se paga contratti da 42 milioni lordi a Sanchez»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta. Scrive che l’ad dell’Inter fa bene a ricordare il miliardo e duecento milioni di gettito fiscale nelle casse del Paese. Ma ricorda anche le storture del sistema calcio.

Tutte le ragioni di Marotta

“non bastano però a giustificare l’aiutone da parte di un esecutivo che non sa come dar da mangiare e lavoro a chi l’ha perso o lo sta perdendo a causa del virus”.

Il calcio, secondo Zazzaroni, non ha alternative: la cura deve partire dall’interno.

Può contrastare la crisi unicamente con la condivisione del rischio: tocca perciò a calciatori, allenatori e dirigenti rinunciare a qualcosa oggi – in proporzione alle proprie entrate – per ritrovarsi in campo anche domani. (…) Rabbrividisco quando sento e leggo che ci sono calciatori – di Serie A, preciso – che non sono disposti ad alcun sacrificio. O che s’impuntano sul reingaggio come se fossero ancora rose e fiori.

Il momento difficile deve mettere alla prova le capacità imprenditoriali dei presidenti, mai come oggi gestori non di una squadra, ma di un’azienda. E allora passi la circostanziata denuncia di Marotta – amministratore delegato, non boss pallonaro – ma è vietato piangere continuamente miseria (dopo – che so – avere appena garantito un triennale da 42 milioni lordi a Sanchez, una seconda scelta).