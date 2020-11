Zazzaroni e il 3-0 a tavolino: “De Laurentiis non ha mandato il Napoli a Torino per evitare le Nazionali”

A proposito del 3-0 a tavolino e di De Laurentiis, scrive Zazzaroni sul Corsport:

Il Napoli ha subìto la terza sconfitta di fila in casa, tra campionato e coppa: questa volta si è accontentato del palleggio, forzando raramente la giocata. Il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo, Mertens e Lozano hanno peccato di discontinuità, così come Fabian. E proprio quando il belga ha riaperto la partita Gattuso ha perso un uomo: Valeri ha estratto il secondo giallo a Bakayoko, il primo non c’era.

E poi a proposito di De Laurentiis e dell’ormai celebre mancato viaggio per Torino che è costato il 3-0 e un punto di penalizzazione:

secondo gli accusatori di De Laurentiis, sarebbe stata proprio l’intenzione di non mandare i suoi in giro per il mondo la ragione della mancata partenza per Torino che ha peraltro tolto al Napoli un punto certo (la penalizzazione) e altri possibili (dal campo).