Sky: Osimhen, nessuna frattura, solo una forte contusione al braccio

L’attaccante si è sottoposto ad una radiografia che non ha evidenziato problemi alle articolazioni del polso e della spalla

Victor Osimhen si è sottoposto ad una radiografia per valutare le sue condizioni dopo l’infortunio di ieri sera in Nazionale. Da quanto riferisce Sky Sport non ci sarebbero fratture, come ipotizzato in un primo momento, ma si tratterebbe solo di una forte contusione al braccio. Osimhen lamenta un fastidio al polso ma non ci sono problemi particolari alle articolazioni. Anche la spalla, che in un primo momento destava preoccupazione, visto il dolore, non presenterebbe alcun trauma.