Sky: motivi disciplinari dietro la decisione di mandare Mario Rui e Ghoulam in tribuna?

I due calciatori del Napoli non saranno in panchina, contro il Bologna. Alla base della decisione potrebbero esserci incomprensioni interne

Secondo la redazione Sky è una stranezza la tribuna decisa da Gattuso per Mario Rui e Ghoulam. I due calciatori del Napoli non saranno infatti nemmeno in panchina, contro il Bologna. E per Sky potrebbe essere l’effetto di qualche incomprensione interna. Dunque una sorta di provvedimento disciplinare per i due azzurri da parte di Gattuso.

Sembra confermarlo anche il tweet di Carlo Alvino, che scrive:

“Quando non sei sul “pezzo” vai in tribuna. Giusto così. Bravo Gattuso!”