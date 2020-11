Serena: “Quanti colpi di testa, ora ho paura dell’Alzheimer. Socrates mi avvertì…”

Il dibattito sul collegamento tra colpi di testa e demenza in Inghilterra è in prima pagina. Da noi non ne parla nessuno. “A volte mi metto alla prova con la matematica…”

Al di fuori del Regno Unito non ne parla nessuno: il problema della demenza nel calcio, come conseguenza dei ripetuti colpi alla testa, non è un problema. Perché non esiste. In Inghilterra invece prende paginoni su paginoni, e un protocollo per modificare gli allenamenti anche ai massimi livelli è atteso entro questa stagione.

Aldo Serena, storico attaccante di Inter, Juventus, Milan e Torino, ne ha parlato su Repubblica. In particolare degli studi che collegano i colpi di testa all’insorgere dell’Alzheimer:

“Mi preoccupano questi studi perché io credo nelle statistiche. Ho 60 anni e non nascondo che ogni tanto mi metto alla prova con la matematica per verificare che il mio cervello sia ancora in ordine. Una volta andai a cena da Socrates quando giocava nella Fiorentina e mi disse: Aldo tu colpisci sempre di testa, ma attenzione perché ogni urto porta via dei neuroni che non rinascono più. Diciamo che tranquillissimo non sono”.