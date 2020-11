“Se si giocasse solo un tempo, il Rijeka farebbe molti punti”

L’analisi della gara fatta dalla testata croata Sportklub: “Il Napoli non ha perdonato gli errori dei croati ma non ha giocato questa gran partita”

La prestazione del Rijeka è dalle due facce: un primo tempo in cui sembrava davvero poter avere la meglio del Napoli e una ripresa in cui, specialmente dopo le reti degli azzurri, si è spento del tutto. Sportklub, testata croata, ha analizzato così la sfida.

Il Napoli si è svegliato nel secondo tempo, è andato a una velocità maggiore e il Rijeka non è riuscito ad uscire. […] Non parliamo di una vittoria col Napoli, ma è comunque un grande risultato. Gli errori commessi non sono stati perdonati dagli azzurri, che non hanno giocato una gran partita tale da impressionare.

Il Rijeka è nel girone con Real Sociedad e Napoli, due squadre che hanno una qualità enorme e hanno giocato in Champions League. Ma se si giocasse soltanto un tempo, farebbe molti punti. Il Rijeka mostra due volti: parte violentemente nel primo tempo e gioca alla grande, poi nel secondo tempo scompare nel tutto.