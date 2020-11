Sconcerti: «Il livello del calcio italiano aiuta Ibrahimovic e Ronaldo a fare la differenza»

Al Corsera: “L’Italia del calcio è un’isola. Siamo stati per nove anni dominati dalla Juve che fuori da noi non ha vinto niente»

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera evidenzia un aspetto che raramente fa capolino nelle discussioni sul nostro campionato. E cioè che il livello è modesto. A proposito di Ibrahimovic, scrive:

Al Corriere della Sera aggiunge:

Non bisogna lamentarsi dei campionati equilibrati. L’Italia nel calcio è ormai un’isola, non va paragonata a nessuno. Siamo stati per nove anni dominati dalla Juve che fuori da noi non ha vinto niente. Meglio divertirci fra i nostri limiti, senza padroni.