Sacchi: «Hanno sempre vinto Juve, Milan e Inter. Per lo scudetto al Napoli serve un mezzo miracolo» 

Il Corriere della Sera intervista Arrigo Sacchi chiedendogli un parere sul campionato. E’ tutt’altro che confuso, spiega.

«Non è confuso, per la prima volta in Italia abbiamo un gruppo di strateghi, partendo dal basso della classifica. Lo Spezia non può puntare sul singolo. De Zerbi e Gasperini sono strateghi, Sarri lo era. Conte ha un progetto a lungo termine. La domanda è: ad Antonio hanno preso giocatori funzionali? È come se sceneggiatore e regista avessero in mente un film comico e il produttore portasse grandi attori drammatici».