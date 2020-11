Ricorso Juve-Napoli, Repubblica: Grassani pronto ad usare come esempio l’imprevisto del volo per Bologna

L’avvocato del Napoli spiegherà a Sandulli: «Avremmo fatto lo stesso anche un mese fa, c’era ancora tutto il tempo per arrivare all’Allianz Stadium, se l’autorità sanitaria locale non ce lo avesse impedito»

Alle 15.30 di oggi in videoconferenza il Napoli proverà a ribaltare la sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli. Mastrandrea non aveva ritenuto infatti valida la ricostruzione fornita dal club azzurro riguardo alle motivazioni per cui la squadra non era partita per Torino il 4 ottobre, aggiudicando il match a tavolino ai bianconeri.

Ma De Laurentiis e i suoi legali sosterranno il contrario, ribadendo di sentirsi vittime di un processo alle intenzioni

In questo senso l’avvocato Grassani è pronto ad utilizzare come esempio l’imprevisto accaduto solo sabato quando il Napoli ha dovuto rimandare la partenza per Bologna a causa di un guasto all’aereo, atterrando nel capoluogo Emiliano solo domenica mattina

«Avremmo fatto lo stesso anche un mese fa, c’era ancora tutto il tempo per arrivare all’Allianz Stadium, se l’autorità sanitaria locale non ce lo avesse impedito»