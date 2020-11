Repubblica: Rijeka-Napoli, Insigne parte dalla panchina. Giocano Politano, Mertens, Elmas e Petagna

A centrocampo, Zielinski, non ancora al top, subentrerà a gara in corso a Demme o Lobotka

Ieri, in conferenza stampa, Gattuso non ha escluso che Insigne possa partire titolare, oggi, contro il Rijeka, in Europa League. Repubblica Napoli scrive che il capitano non sarà impiegato dall’inizio, ma subentrerà a gara in corso. In attacco, per il Napoli, ci saranno Politano, Elmas e Mertens, dietro a Petagna.

“Gattuso in realtà ha già deciso che il capitano scatterà dalla panchina. Il quartetto offensivo contro il Rijeka sarà infatti composto da Politano, Mertens, Elmas e Petagna, nel solito modulo 4-2-3-1. Il macedone è favorito nel ballottaggio con Lozano sulla sinistra e morde il freno”.

Chi invece non è ancora al top è Zielinski, che subentrerà a gara in corsa.

“Non è invece ancora al top Zielinski, pure lui reduce a un lungo stop per la positività al virus. Il polacco dovrebbe dare il cambio durante la sfida a Demme o Lobotka, in mezzo al campo. In difesa spazio per Meret, Mario Rui e Maksimovic”.