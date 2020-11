Repubblica: Napoli-Milan, Mertens centravanti. Ballottaggio Lozano-Politano

Con Osimhen fuori gioco per l’infortunio alla spalla, contro il Milan Rino Gattuso si affiderà a Dries Mertens centravanti. Petagna troverà spazio, forse, a partita in corso. Repubblica Napoli prova a dare qualche anticipazione sulla formazione azzurra.

“Osimhen non affretterà i tempi dopo l’infortunio alla spalla e Gattuso non ha dubbi: si affiderà al belga. Che ormai si sente a suo agio là davanti. L’interpretazione del ruolo è ovviamente strettamente personale: non ha il fisico per fare a sportellate con i difensori avversari (ci penserà poi Petagna, magari in corso d’opera) ma proverà a mettere in difficoltà la difesa rossonera con l’elastico che è un po’ il suo marchio di fabbrica. Viene incontro e crea spazio per i compagni ma è bravo anche ad allungare la retroguardia avversaria in profondità”.