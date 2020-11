Repubblica: il Napoli rischia un deferimento per violazioni del protocollo sanitario

Il club di De Laurentiis potrebbe subire altre sanzioni, che variano dalla multa alla penalizzazione in classifica, senza escludere l’inibizione per qualche tesserato azzurro

Mentre il Napoli si prepara a portare davanti al Collegio di Garanzia del Coni la questione relativa alla gara con la Juve, i problemi per la società di De Laurentiis non sono finiti come spiega oggi Repubblica.

Sta infatti per essere chiusa l’indagine sulle eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club azzurro, avviata all’inizio di ottobre della Procura federale con una ispezione dei suoi 007 (durata oltre quattro ore) nella sede di Castel Volturno.

Anche in questo caso la posizione del Napoli non appare delle migliori, perché sembra molto probabile, dopo le pesanti motivazioni della sentenza della Corte di appello, un deferimento per il club

Il Napoli rischia dunque di subire altre sanzioni, che variano dalla multa alla penalizzazione in classifica, senza escludere l’inibizione per qualche tesserato azzurro

De Laurentiis non ha intenzione di fari scoraggiare, ma porterà avanti le sue ragioni