Per la Lazio doppia sessione di tamponi, l’ultima poco dopo la mezzanotte

Lo riferisce l’Ansa. Provvedimento precauzionale alla luce delle nuove positività emerse (Luis Felipe e un dirigente)

La Lazio domani sfiderà il Crotone in campionato. La squadra biancoceleste è partita per la trasferta nel pomeriggio. Secondo quanto riferisce l’Ansa, viste le ultime positività registrate (Luis Felipe e un dirigente), la squadra sarà sottoposta ad una doppia sessione di tamponi. Non solo quelli effettuati questa mattina a Formello, ma anche un altro giro poco dopo la mezzanotte.

I risultati del tampone notturno saranno disponibili entro le 11 di domattina. Entrambi i test sono effettuati dal laboratorio avellinese Futura Diagnostica.