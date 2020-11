Per Arrigo Sacchi l’Insigne Nazionale è da 8 in pagella

Sulla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi elogia lo spirito di squadra dell’Italia di Mancini vista contro la Polonia. Gli azzurri, scrive,

“hanno vinto e incantato: hanno sconfitto la sfortuna, viste le numerose assenze, e i temuti rivali. Ancora una volta hanno dimostrato quanto sia importante essere un gruppo motivato, entusiasta e intelligente. Contro la Polonia sono stati una vera squadra a prescindere da chi è sceso in campo. Sono stati un collettivo, dove ogni giocatore ha partecipato a fase difensiva e offensiva, è stato polivalente, collegato ai compagni da un filo invisibile che è il gioco”.

Sembrava che tutti giocassero insieme da sempre, continua, “si sono divertiti e ci hanno divertito”.

E procede con le pagelle, in cui, al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dà 8.

“Ecco i voti: Donnarumma 6,5: per l’attenzione dimostrata. Florenzi 6,5: può fare di più. Acerbi 7,5: una certezza per serietà e bravura. Bastoni 7,5: attento e sicuro, bella prestazione. Emerson 7: buona tecnica, ma serve più concretezza in attacco. Barella 8: un ragazzo in continua crescita ed evoluzione. Un moto continuo, un futuro campione. Jorginho 8: un esempio di intelligenza e di posizionamenti corretti. Locatelli 7: tecnica e idee ottime, in crescita continua, deve contrastare e aggredire di più. Bernardeschi 6: è partito bene, poi si è perso, da migliorare la fase difensiva e lo smarcamento. Belotti 6,5: ha lottato e si è mosso maggiormente con la squadra. La volontà non difetta, crescerà. Insigne 8: un fenomeno che non sempre trova questa volontà e nobiltà d’intenti. Berardi 7: sta crescendo e vede la porta come pochi”.