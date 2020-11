Paratici: “La vicenda tamponi non ci coinvolge. Chi non rispetta regole deve essere punito”

Poco prima della gara contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato il dirigente Juve Fabio Paratici. Ha commentato il caso tamponi che riguarda il club biancoceleste.

“ La vicenda non ci coinvolge, coinvolge un altro club che è la Lazio. Non la Juventus . Noi siamo qui con la testa, vogliamo fare una grande gara e portare a casa la vittoria”.

Su Chiesa, che oggi non sarà a disposizione di Pirlo per infortunio:

“Ha avuto un risentimento muscolare ieri, stamattina non si sentiva libero e non è a disposizione”

Su Morata e il suo rendimento delle ultime settimane:

“Ci aspettavamo questo, lo conosciamo bene. Lo conosciamo da quando aveva vent’anni, siamo sempre rimasti in contatto con lui. Abbiamo seguito la sua carriera, ha sempre giocato in grandi squadre e questo è un quid in più per giocare nella Juventus. Ci aspettavamo che, più maturo, fosse un giocatore migliore di quello che era quando era da noi prima, in un’età da sviluppare le potenzialità”.