Panucci: «A 15 anni andai via da casa, facevo il benzinaio. Ho vinto la Champions col Real Madrid»

A Repubblica: «A 19 anni regalai casa ai miei. Vivevano in affitto in 50 metri. Le lacrime di papà dal notaio sono il ricordo più bello che ho»

Serata di Inter-Real Madrid. Repubblica intervista Panucci primo italiano a giocare nel Real.

Lasciò il Real Madrid per l’Inter.

«Mi chiamò Lippi, poi il rapporto fra noi si guastò. Nel 2006 ero al mio massimo, ma non mi convocò per il Mondiale. Acqua passata, non ho rimpianti nella mia carriera. Sono partito dal basso, ho lasciato casa a 15 anni. Non andavo più a scuola, vivevo in convitto e al pomeriggio facevo il benzinaio a Pegli, 50 mila lire alla settimana».