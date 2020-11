Napoli, quali sono le prospettive per il cammino in Europa League

Nella classifica avulsa, al momento, il Napoli si troverebbe al secondo posto, ma c’è da battere la Real Sociedad per poter puntare sempre più in alto

Il massimo risultato con il minimo sforzo: è questo il mantra che sta accompagnando il percorso compiuto il Napoli fino a questo momento in Europa League. Un percorso non proprio facile da affrontare, come è stato dimostrato anche nell’ultima partita in trasferta, dove è giunta la vittoria sul campo del Rijeka.

Un po’ di respiro in Europa dopo il passo falso con l’AZ

Il successo ottenuto nell’ultimo turno in casa della formazione croata è stato oro colato per il Napoli, che rischiava già di dover affrontare un cammino ricco di difficoltà in Europa League. Abbastanza facile intuire, però, come la compagine partenopea debba lavorare ancora tanto per riuscire a dare continuità alle sue prestazioni, in modo particolare in ambito europeo.

A volte è un problema anche di condizione fisica, un pochino in ritardo per quanto riguarda certi elementi della rosa, anche se poi si somma un approccio che non è certo dei migliori. E, in Europa League, non ti puoi certo permettere di avere un approccio non adatto a questa competizione, altrimenti si corre il rischio di fare delle figuracce anche contro squadre che non sono chiaramente delle big, ma hanno comunque tutte le carte in regola per metterti in difficoltà.

I sedicesimi di finale sono comunque vicini

La vittoria in trasferta sul campo del Rijeka ha portato in dote tre punti molto importanti per la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Infatti, nel gruppo F il Napoli si ritrova in testa in compagnia della squadra spagnola della Real Sociedad a quota 6 punti.

Sono tre le squadre, in realtà, in testa alla classifica, visto che ci sono anche gli olandesi dell’AZ Alkmaar, che sono addirittura al primo posto in virtù degli scontri diretti e della differenza reti. Insomma, nella classifica avulsa, al momento, il Napoli si troverebbe al secondo posto, ma c’è da battere la Real Sociedad per poter puntare sempre più in alto.

Una vittoria, quella del Napoli in Croazia, che è comunque stata importantissima, visto che permette ai partenopei di rimanere in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Detto questo, la compagine di Gattuso deve migliorare di più a livello di mentalità in Europa, anche quando ovviamente è necessario fare un po’ di turnover.

Sconfitte come quella patita contro l’AZ Alkmaar non sono più accettabili e non devono verificarsi sul cammino di una delle squadre che hanno tutte le carte in regola per puntare, in modo più che legittimo, alla vittoria finale della competizione.

Sarà fondamentale raccogliere altri tre punti, adesso, nella gara che si giocherà in casa contro il Rijeka, che si disputerà il prossimo 26 novembre al San Paolo. Un match da vincere a ogni costo, in maniera tale da compiere un altro passo verso la qualificazione ai sedicesimi, che sembrava decisamente in salita dopo il primo tempo di Fiume. Invece, il Napoli deve crederci, ma soprattutto avere piena consapevolezza delle proprie qualità, dato che ha tutte le carte in regola per ambire al ritorno alla vittoria in una competizione europea dopo tanti anni di astinenza.