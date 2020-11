Messaggero: tamponi Serie B, si muove l’Antimafia. Perquisizioni anche al Monza

“Sospetti sull’esecuzione dei tamponi, sui titoli professionali di chi li ha eseguiti, sulla provenienza dei test e sulle modalità con cui vengono processati. Su questa catena indagano i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ipotizzano possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni sul campionato di serie B in corso poiché riguarda i tamponi a diverse squadre di calcio, tra cui spicca il Monza di Silvio Berlusconi, effettuati dal dottor Cristiano Fusi, noto medico sportivo ex Milan e attuale consulente esterno del team allenato da Cristian Brocchi”.

La notizia è sul Messaggero. Fusi risulta indagato per esercizio abusivo della professione medica.

Ieri mattina i carabinieri del Nas e la guardia di finanza hanno perquisito la sua macchina, l’abitazione e gli uffici della clinica Zucchi di Monza, dove lavora. Gli investigatori hanno acquisito alcuni documenti. Poi si sono recati presso la sede del Monza Calcio per verificare le modalità dei tamponi rapidi ai calciatori. Nel club brianzolo, infatti, nonostante i pressanti controlli, a metà ottobre è esploso un focolaio: nove positivi, sette giocatori e due persone dello staff.

“Stando alle indagini, i test agli sportivi di cui si mette in dubbio la regolarità sono stati eseguiti negli ultimi mesi, in particolare dall’estate in poi, da personale non qualificato“.