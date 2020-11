Lo zio Toni: «Ricordo la prima vittoria Atp di Nadal, aveva 15 anni ed era 761 del mondo»

Al Paìs: «Gli dissi: “Gioca come se fosse in ballo la tua vita”. Lui non solo vinse, ma oggi – dopo la vittoria numero mille – si impegna ancora come quel ragazzino»

Il Paìs ospita una rubrica fissa di Toni Nadal l’uomo che ha formato Rafa in settimana giunto alla vittoria mille della sua carriera professionistica.

Toni Nadal oggi ricorda la prima vittoria nel circuito professionistico. Rafa aveva 15 anni e numero 761 del mondo. Giocò il torneo di Maiorca solo grazie a un invito. Avrebbe affrontato Ramón Delgado numero 81 della classifica.

Toni rievoca il discorso che tenne al nipote

“Giocare contro un ragazzino è sempre difficile per un professionista. Rafael, per lui non sarà una partita comoda. È il favorito, ovviamente, e forse, il tuo gioco non è ancora abbastanza valido per sconfiggerlo, ma almeno non aiutarlo a vincere. Gioca come se fosse in ballo la tua vita. E, qualunque cosa accada, questo è un gioco per sapere dove siamo e per imparare.”