Libero: Bakayoko mette il like agli insulti islamici a Macron su Twitter

Il centrocampista del Napoli ha espresso il suo favore, su Instagram, al post contro il presidente francese (cont anto di insulti violenti) pubblicato su Instagram dal lottatore islamico Khabib Nurmagomedov

Sabato pomeriggio, scrive Libero, il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ha pubblicato su Twitter un video in omaggio al professore di storia e geografia Samuel Paty, decapitato da un terrorista islamico per aver mostrato le vignette di Maometto ai suoi alunni. Protagonisti del video alcuni giocatori della nazionale di calcio di fede cattolica. Assenti, invece, i musulmani della Nazionale: Paul Pogba, N’Golo Kanté, Ousmane Dembélé, Benjamin Mendy e Presnel Kimpembé.

Un’assenza che si aggiunge “ad alcuni episodi spiacevoli verificatisi in questi giorni, e che hanno visto come protagonisti proprio alcuni calciatori di fede islamica della nazionale, ex e attuali”.

Su Instagram, ventiquattro ore dopo l’attentato di Nizza, il lottatore islamico Khabib Nurmagomedov ha pubblicato una foto di Macron “calpestato” dal segno di una scarpa corredata di alcuni insulti anche violenti.

«Possa l’Onnipotente sfigurare il volto di questa creatura e di tutti i suoi seguaci che, sotto lo slogan della libertà di parola, insultano i sentimenti di più di un miliardo e mezzo di credenti musulmani. Possa l’Onnipotente umiliarli in questa vita e nella prossima. Allah è rapido nei calcoli e lo vedrete. Siamo musulmani, amiamo il nostro profeta Maometto (che Allah lo benedica) più delle nostre madri, dei nostri padri, figli, mogli e tutte le altre persone vicine al nostro cuore. Credetemi, queste provocazioni ritorneranno a loro, la fine è sempre per i timorati di Dio».

E tra i tantissimi like al post, sono comparsi anche quelli di alcuni giocatori musulmani, come Youcef Atal (Ogc Nizza) e quello del centrocampista del Napoli Tiémoué Bakayoko. Insieme a loro Karim Benzema (Real Madrid) e Presnel Kimpembé (Psg).