Lazio, la Procura Figc secreta l’indagine sui tamponi. Nel mirino l’allenamento di Immobile di martedì

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha secretato gli atti dell’indagine sui tamponi della Lazio per evitare fughe di notizie.

La decisione tra deferimento e archiviazione, continua il quotidiano sportivo, non arriverà a stretto giro, visto che il Napoli sta ancora aspettando l’esito dell’indagine aperta dopo la positività di Elmas e Zielinski risalente ai primi di ottobre.

Repubblica scrive:

“Oggetto dell’inchiesta rischia di essere l’allenamento di martedì, quando Immobile (negativo sia venerdì che sabato) ha svolto la seduta con i compagni nonostante un test ‘debolmente positivo’ effettuato il giorno prima: sia con Synlab per l’Uefa, sia – e questo potrebbe pesare – con il laboratorio Taccone che svolge i test per la Lazio. Dovrà valutare la procura se questa sia stata una violazione – per la Lazio non c’era pericolo di contagio – e quindi se deferire il club.