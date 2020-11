L’arringa di De Laurentiis: «Fu l’Asl a fermarci. Lasciateci giocare contro la Juve»

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, la sentenza della Corte Sportiva di Appello sul caso Juve-Napoli arriverà entro 48 ore, insieme alle motivazioni.

Ieri il dibattimento, durante il quale è intervenuto, in videoconferenza, anche il presidente De Laurentiis. Il quotidiano riporta le parole della sua arringa.

« Fu la Asl a fermarci : noi eravamo prontissimi a partire per il Piemonte e non vedevamo l’ora di misurarci con i bianconeri . Per questo contiamo ancora di poterlo fare, sul campo».

Il patron azzurro ha dichiarato “di sentirsi parte lesa nella vicenda e non responsabile dell’accaduto”. Ora la palla passa alla Corte, che dovrà pronunciarsi.

Il ricorso del Napoli non è visto di buon occhio dai vertici del calcio, perché potrebbe fare giurisprudenza. Il quotidiano scrive:

“Anche il ricorso del Napoli non è visto di conseguenza di buon occhio dalle istituzioni sportive. Ma quella del giudice Sandulli sarà una sentenza in punta di diritto, non politica. Per questo il club azzurro può sperare di spuntarla”.