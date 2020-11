La strigliata di Gattuso al Napoli: «Ma cosa avete in testa? Mica siamo venuti in vacanza!»

La partita disputata dal Napoli in Europa League contro il Rijeka non è piaciuta per niente al tecnico partenopeo Rino Gattuso. Lo ha detto anche ai microfoni di Sky dopo il match. Il primo tempo è stato interamente regalato alla squadra avversaria. Il Corriere dello Sport racconta il discorso di Gattuso allo spogliatoio azzurro, nell’intervallo della partita. Un discorso dai toni bruschi, scrive il quotidiano sportivo.

Anche ieri mattina il tecnico è tornato sull’argomento, in allenamento.

“Per non rischiare che qualcuno dimenticasse le indicazioni del giorno prima, Gattuso ha preferito dare una rinfrescata alle raccomandazioni di Fiume ed a Castel Volturno, in una giornata piena di cose (l’allenamento, il video della gara di Rijeka, quello dell’ultima sfida del Bologna) ha provveduto a far ripassare la lezioncina, infarcendola di una serie di annotazioni emerse in una notte (quasi) insonne, attraversata dalle ombre di quella serata fastidiosa, piena di niente per un tempo, il primo, in cui dinnanzi agli occhi di Gattuso si sono semplicemente agitati fantasmi ed è comparso il terrore d’essere fuori dai giochi di un’Europa League che invece vale, eccome”.