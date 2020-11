La Gazzetta sfida Branko e annuncia: “il Napoli pagherà la sosta per le Nazionali”

“La squadra di Gattuso sta ancora coagulando e la chimica era quella giusta. L’interruzione potrebbe riportare l’orologio indietro”.

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Nella stessa pagina. La Gazzetta da un lato, con Archetti, elogia il Napoli di Gattuso; dall’altra, con un editoriale di De Calò, scrive che gli azzurri potrebbero pagare la sosta. Come se le vittorie del Napoli fin qui fossero una sorta di miracolo sportivo. Ecco cosa scrive De Calò in un pezzo che potremmo definire in stile Branko: “La sosta non è uguale per tutti, Milan e Juve staranno meglio”.

La ripresa prevede il confronto con il Napoli, domenica 22, al San Paolo. Un match-verità anche per l’ex Gattuso che, forse, avrebbe fatto a meno della diaspora che sta coinvolgendo i suoi migliori interpreti, da Koulibaly a Lozano, da Mertens a Osimhen (infortunato ieri con la Nigeria), fino a Insigne e Ospina. Il Napoli sta ancora coagulando e la chimica di queste ultime settimane era quella giusta. L’interruzione potrebbe spostare qualcosa, riportare l’orologio indietro. Dopo il Milan, Ringhio dovrà fare i conti con la Roma, uno dei club più avvantaggiati dalla sosta visto lo stop della Asl alle partenze dei vari Dzeko e Pellegrini.

Per il Milan, invece, la sosta viene considerata un toccasana. Non solo per il riposo di Ibra ma anche per l’impegno degli altri con le Nazionali. Per loro è uno stimolo, non un affaticamento.

Per i vari Donnarumma, Romagnoli, Tonali e per il deb Calabria la maglia azzurra è un forte motivo di stimolo. Per i giovani delle varie Under 21 – Brahim Diaz, Gabbia, Leao, Dalot – questi test aiutano a trovare nuove affermazioni.