ItaliaOggi: ascolti tv di ottobre, Sky Sport Uno in difficoltà, domina la Rai

In generale sale la percentuale di italiani davanti alla tv del +7,1% rispetto al 2019, complice anche l’emergenza sanitaria

Complice l’epidemia di coronavirus, come in ottobre la platea di italiani davanti alla tv torna a crescere a ritmi intensi, come riporta ItaliaOggi e fa segnare un +7,1% di telespettatori in media nelle 24 ore (10,1 milioni) rispetto allo stesso mese del 2019 e quasi +6% in prima serata (26 milioni di persone).

A dominare è sempre il gruppo Rai, con ascolti in salita nelle 24 ore e stabili in prima serata, seguito da Mediaset, che conferma i risultati dell’ottobre 2019, così come il polo Discovery. Continua il momento difficile di Sky, che arretra in maniera netta in tutte le fasce, mentre La7 perde colpi sulle 24 ore ma guadagna pubblico in prime time.

Complessivamente, il servizio pubblico vale il 35,7% di share nell’arco dell’intera giornata e il 36,3% in prima serata, mentre il totale degli ascolti di Mediaset è del 33% di share nelle 24 ore e del 33,4% in prima serata (tre punti dietro Rai).

Tutto il mondo Sky è invece in sofferenza, ma in particolare l’audience di Sky Sport Uno cala del 16% nelle 24 ore e del 25% in prima serata, quella di Sky Cinema Uno del 19,7% nelle 24 ore e del 9,1% in prime time. Complessivamente, tutti i canali editi da Sky intercettano in ottobre il 6,3% di share (un punto in meno rispetto all’ ottobre 2019) e il 6,9% in prima serata (1,2 punti in meno).