Il Mattino: Napoli-Milan, Elmas o Lozano per il vice Mertens

Gattuso li ha provati entrambi negli ultimi giorni e non ha ancora deciso su chi puntare dal primo minuto per la super sfida di questa sera

Mertens farà la punta questa sera e sarà schierato da Gattuso come vice Osimhen, dal momento che il nigeriano è out per un infortunio riportato in Nazionale. Ma il tecnico non ha ancora deciso chi sarà invece il vice Mertens come scrive Il Mattino

Una scelta è Elmas, in grado di dare un aiuto in fase difensiva,oltre che di pungere in attacco, Ringhio ha provato lì Lozano, in quella che sarebbe una soluzione ancora più offensiva con Politano a destra e Insigne a sinistra e potrebbe essere questa la vera sorpresa del match.

Il macedone rappresenta un vero e proprio jolly che il tecnico ha schierato sia da esterno sinistro che da interno di centrocampo e anche nel tridente di attacco.

Elmas è tra i giovani di maggiori qualità del campionato italiano

Il Chucky ha funzionato alla grande in questo avvio di stagione, è stato tra i migliori calciatori azzurro

L’ultima idea di Ringhio è stata questa di provarlo centrale alle spalle della prima punta, un’ipotesi, un’alternativa, una soluzione alla quella potrà decidere di affidarsi inizialmente oppure a partita in corso.