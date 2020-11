Il ds del Rijeka: «E’ un onore giocare contro il Napoli. Gattuso è una leggenda del calcio»

A Tuttomercatoweb.com: «Sono molto più forti e ricchi di noi, ma faremo di tutto per provare a far risultato. Non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti»

Tuttomercatoweb.com intervista il direttore sportivo del Rijeka, Ivan Mance. La squadra è l’avversaria che affronterà giovedì il Napoli in Europa League.

“Giovedì per noi è una grande opportunità, è un onore quello di poter giocare contro di loro. Sono molto più forti e ricchi di noi ma faremo di tutto per provare a far risultato: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti”.

Su Gattuso:

“E’ una leggenda del calcio, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E’ stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del genere lo hai solo se sei un’icona”.

Su Rozman, allenatore della squadra:

“E’ molto giovane, è cresciuto step by step. E’ un esperto, un motivatore, è bravo coi giovani e per questo lo abbiamo preso. Abbiamo una delle rose più giovani d’Europa e lavora sempre per crescere i ragazzi. Ha tanto potenziale ancora da esprimere”.



Sulla squadra:

“Partiamo con l’obiettivo di far bene e col sogno di provare a vincere il titolo. Nel 2017 è stata la prima volta della storia, da lì abbiamo riaperto un ciclo con ragazzi nostri e da altri club. Stiamo facendo bene, abbiamo vinto la Coppa con questa squadra e ce la giochiamo con un budget basso. Vogliamo ragazzi giovani ed essere competitivi, un connubio che sta ancora riuscendo”.



Sul Napoli:

“Il Napoli è forte in tante posizioni. Hanno giocato bene in Serie A, anche prima del ko contro il Sassuolo. In ogni posizione hanno dei giocatori di livello mondiale, sarà difficile per noi ma ci proveremo“.