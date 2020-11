Il CorSport sull’ispezione Figc alla Lazio: “è la terza volta in 8 giorni, procedura anomala”

“Finora non si è mai registrato un triplo controllo, per di più a stretto giro”. Gli 007 sono rimasti a Formello diverse ore ad esaminare documenti e a parlare con i medici e Lotito. Nessuna irregolarità riscontrata

Ieri a Formello sono tornati gli ispettori della Procura Figc. La Lazio è alle prese con i contagi da Covid e gli ispettori vogliono vederci chiaro. Il Corriere dello Sport scrive che gli 007 sono rimasti al centro sportivo dalle 9 del mattino al tardo pomeriggio.

“Gli 007 sono piombati ieri alle 9 nel centro sportivo della Lazio, erano della Procura Federale, si sono congedati soltanto nel tardo pomeriggio. Hanno fatto capolino per la terza volta nel giro di otto giorni: era successo venerdì 23 ottobre, è accaduto mercoledì 28 (mentre la Lazio era a Bruges) bussando negli uffici del dottor Ivo Pulcini (responsabile sanitario del club) e 24 ore fa. Procedura anomala, finora non s’era mai registrato un triplo controllo, per di più a stretto giro“.